В российской Арктике обнаружили неизвестный остров

Экспедиция РГО и Минобороны обнаружила неизвестный остров в районе Новой Земли

Участники совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны России нашли неизвестный остров в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщает пресс-служба РГО.

Достигнув архипелага, специалисты высадились на мысе Желания. Около ледника Рыкачева в заливе Заячий они обнаружили новый остров диаметром чуть больше километра, а затем нанесли его на карты.

«Окруженный плавающими айсбергами, очень красивый остров покрыт небольшим ледником. Мы заметили на нем белого медведя, лакомившегося тюленем», — рассказал участник экспедиции, режиссер-документалист и путешественник Леонид Круглов.

До этого члены экспедиции высадились на острове Земля Вильчека и провели торжественную церемонию в честь 150-летия со дня его открытия, а позже направились в сторону Земли Георга. С помощью квадрокоптера специалисты сфотографировали места, где в 1914 году, предположительно, пропала часть группы путешественников, которая покинула зажатую льдами шхуну «Святая Анна» под руководством полярного штурмана Валериана Альбанова. Также гидрографы измерили и нанесли на карту глубины входа в ранее не обследованный залив Грея.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции нашли неизвестный фьорд на острове Ушакова в Арктике. Если фьорд не разрушится в течение длительного времени, за ним закрепят статус географического объекта.