69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:05, 19 октября 202369-я параллель

В российской Арктике обнаружили неизвестный остров

Экспедиция РГО и Минобороны обнаружила неизвестный остров в районе Новой Земли

Фото: Willian Justen de Vasconcellos / Unsplash

Участники совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны России нашли неизвестный остров в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщает пресс-служба РГО.

Достигнув архипелага, специалисты высадились на мысе Желания. Около ледника Рыкачева в заливе Заячий они обнаружили новый остров диаметром чуть больше километра, а затем нанесли его на карты.

«Окруженный плавающими айсбергами, очень красивый остров покрыт небольшим ледником. Мы заметили на нем белого медведя, лакомившегося тюленем», — рассказал участник экспедиции, режиссер-документалист и путешественник Леонид Круглов.

До этого члены экспедиции высадились на острове Земля Вильчека и провели торжественную церемонию в честь 150-летия со дня его открытия, а позже направились в сторону Земли Георга. С помощью квадрокоптера специалисты сфотографировали места, где в 1914 году, предположительно, пропала часть группы путешественников, которая покинула зажатую льдами шхуну «Святая Анна» под руководством полярного штурмана Валериана Альбанова. Также гидрографы измерили и нанесли на карту глубины входа в ранее не обследованный залив Грея.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции нашли неизвестный фьорд на острове Ушакова в Арктике. Если фьорд не разрушится в течение длительного времени, за ним закрепят статус географического объекта.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    Маск сообщил дату поставки Cybertruck

    12-летняя дочь Оксаны Самойловой показала свою коллекцию брендовых сумок

    Крупный зарубежный застройщик избавился от активов в России

    Капитан ВСУ получил 14 лет колонии за приказ об обстреле жилых домов в ЛНР

    В России решили увеличить минимальный размер оплаты труда

    В российском городе забили тревогу из-за истошного детского ночного крика

    Мошенники принялись обманывать российских именинников

    На Урале рабочий отсудил у завода шесть миллионов рублей за оторванные ноги

    В Центре Стаса Намина рассказали подробности отношений артиста с приемным сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости