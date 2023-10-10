На российском острове в Арктике обнаружили неизвестный фьорд

Экспедиция РГО обнаружила неизвестный фьорд на острове Ушакова в Арктике

Участники совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны России на архипелаг Северная Земля нашли неизвестный фьорд на острове Ушакова в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба РГО.

Исследование проводилось на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич». Специалисты обнаружили, что ледник острова уменьшился на полкилометра, а на его территории плещется море глубиной до 15-17 метров.

«При обследовании острова мы обнаружили не обозначенный на картах фьорд, уходящий на километр в самое сердце ледяного купола. Мы смогли в него зайти, провести исследования и замеры. Фьорд очень красив, в нем много моржей», — рассказал участник экспедиции Леонид Круглов.

Он уточнил, что за фьордом закрепят статус нового географического объекта, если он не разрушится в течении длительного времени.

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