69-я параллель
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14:08, 3 октября 202369-я параллель

Жизнь год дрейфующих во льдах российских ученых сняли на видео

ААНИИ опубликовал видео с дрейфующей во льдах станции «Северный полюс-41»

Жизнь год дрейфующих во льдах российских ученых с полярной станции «Северный полюс-41» сняли на видео. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

На выложенном видео запечатлены выезд ученых на снегоходе, погрузка оборудования и перемещение полярников в специальной корзине. Кроме того, на кадрах запечатлен быт ученых — обед в столовой, занятия в спортзале и отдых за игровой приставкой.

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Экспедиция «Северный полюс-41» стартовала в Мурманске 15 сентября 2022 года. Ее главной задачей названо определение прогнозов ледовой обстановки на трассе Севморпути для безопасной проводки судов.

На сегодня экспедиция «Северный полюс-41» является единственным источником метеоинформации из обширной части Северного Ледовитого океана. При этом часть данных уже используется для обеспечения навигации на Северном морском пути.

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    Марк Леонов
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