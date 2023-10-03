Жизнь год дрейфующих во льдах российских ученых сняли на видео

ААНИИ опубликовал видео с дрейфующей во льдах станции «Северный полюс-41»

Жизнь год дрейфующих во льдах российских ученых с полярной станции «Северный полюс-41» сняли на видео. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

На выложенном видео запечатлены выезд ученых на снегоходе, погрузка оборудования и перемещение полярников в специальной корзине. Кроме того, на кадрах запечатлен быт ученых — обед в столовой, занятия в спортзале и отдых за игровой приставкой.

Экспедиция «Северный полюс-41» стартовала в Мурманске 15 сентября 2022 года. Ее главной задачей названо определение прогнозов ледовой обстановки на трассе Севморпути для безопасной проводки судов.

На сегодня экспедиция «Северный полюс-41» является единственным источником метеоинформации из обширной части Северного Ледовитого океана. При этом часть данных уже используется для обеспечения навигации на Северном морском пути.