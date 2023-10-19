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20:31, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Петросян рассказал о пытавшихся обмануть его телефонных мошенниках

Юморист Евгений Петросян рассказал, что его пытались обмануть мошенники

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Юморист Евгений Петросян рассказал, что его пытались обмануть мошенники. Подробностями он поделился в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист сообщил, что недавно ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и предложил разобраться в ошибке договора, якобы заключенного Петросяном. По словам артиста, он не поверил собеседнику и поспешил закончить разговор.

«Я его оборвал и сказал: "Вы явно не тот, кто мне нужен. Давайте закончим разговор". "Но-но-но, — ответил голос с грозной интонацией — попрошу вежливо разговаривать с сотрудником банка". Я сказал: "У вас музыка речи не московская!" Он ответил: "Ну, правильно! Я звоню из ПИДмосковья". Я положил трубку», — пересказал их беседу юморист.

Ранее от действия телефонных мошенников пострадал лидер музыкальной группы «Цветы» Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян). После продолжительных разговоров со злоумышленниками он перевел им около миллиона рублей.

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