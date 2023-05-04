Лидер группы «Цветы» Намин перевел телефонным мошенникам миллион рублей

Лидер группы «Цветы» Стас Намин перевел телефонным мошенникам миллион рублей

Российский музыкант, композитор, лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) перевел телефонным мошенникам почти миллион рублей. Об этом сообщает Regnum.

Сам артист сейчас находится в отъезде, заявление в полицию написала его заместитель Анна Исаева 3 мая. Она же поведала, что в середине апреля злоумышленники начали обзванивать певца через мессенджер WhatsApp. Во время телефонных разговоров они убедили музыканта перевести им деньги. Исаева призналась, что не знает, как именно мошенникам удалось обмануть ее руководителя.

«Но, скорее всего, так же как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевел этим мошенникам. Заявление писала я, потому что Стаса до 6 мая не будет в городе и у меня есть доверенность от него», — поведала заместитель исполнителя.

Известно, что полиция начала проверку. В банки, в которых есть счета злоумышленников, направлены запросы.

Намин является автором таких композиций, как «Рано прощаться», «Мы желаем счастья вам», «Летний вечер», а также создателем музыкальных коллективов «Цветы» и «Парк Гоьркого».

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