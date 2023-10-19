Неопознанный объект в небе над Сахалином попал на видео

В Охе камера наблюдения сняла неопознанный летающий объект

На севере острова Сахалин заметили необычное явление. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения, ролик был опубликован телеканалом «ТВ Оха» на YouTube.

На кадрах видно, как с неба падает неопознанный объект, похожий на комету — его полет сопровождается ярким световым «хвостом», который постепенно рассеивается при приближении к горизонту.

Уточняется, что ролик был снят около 20:00 по местному времени (12:00 мск) во вторник, 17 октября, в городе Оха, в районе местного аэропорта.

В октябре прошлого года жители Белгородской области заметили в небе над регионом редкое явление. Его в шутку назвали «лучами НЛО», «оком Савченко» и «божьим перстом». В действительности световые столбы возникли из-за того, что гало преломилось в кристалликах воды, искажаясь и принимая причудливые формы.