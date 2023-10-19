Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:45, 19 октября 2023Мир

Полиция оттеснила протестующих от здания конгресса США

Полиция оттеснила протестующих против боев в Газе от здания конгресса США

Фото: Reuters

Полиция оттеснила протестующих против боевых действий в секторе Газа активистов от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов на велосипедах отогнали демонстрантов с дороги на тротуары. Нескольких людей вывели из здания конгресса в наручниках.

Протесты были инициированы организаций «Еврейский голос за мир» (Jewish voice for peace). Также сообщается, что во время акции было арестовано около ста человек, некоторых уже увезли на полицейских автобусах.

Ранее стало известно, что в Капитолий прорвалась толпа протестующих против кровопролития в Газе. Полиция Капитолия сообщила в X об аресте троих демонстрантов. Их обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет по пути Зеленского». В Москве очень недовольны Николом Пашиняном

    Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ

    В Британии рассказали об использовании ВМФ РФ боевых дельфинов для защиты Крыма

    Полиция оттеснила протестующих от здания конгресса США

    Медведев оценил успех переговоров на Ближнем Востоке при участии США

    В ФРГ оценили вероятность передачи Taurus Украине до конца года

    Французский генерал порассуждал об окончании конфликта на Украине «уже завтра»

    Младшая сестра Кейт Мосс появилась на ковровой дорожке в оголяющем грудь платье

    Медведев оценил шансы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

    Назван способ решить конфликт на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости