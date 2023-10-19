Полиция оттеснила протестующих от здания конгресса США

Полиция оттеснила протестующих против боев в Газе от здания конгресса США

Полиция оттеснила протестующих против боевых действий в секторе Газа активистов от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов на велосипедах отогнали демонстрантов с дороги на тротуары. Нескольких людей вывели из здания конгресса в наручниках.

Протесты были инициированы организаций «Еврейский голос за мир» (Jewish voice for peace). Также сообщается, что во время акции было арестовано около ста человек, некоторых уже увезли на полицейских автобусах.

Ранее стало известно, что в Капитолий прорвалась толпа протестующих против кровопролития в Газе. Полиция Капитолия сообщила в X об аресте троих демонстрантов. Их обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов.