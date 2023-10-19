Популярная российская блогерша рассказала о потере ребенка из-за болезни

Блогерша Мария Миногарова рассказала, что потеряла ребенка из-за сальмонеллеза

Популярная российская блогерша и модель Мария Миногарова рассказала, что потеряла ребенка из-за перенесенной болезни. Подробностями она поделилась в выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики», доступном на YouTube.

Она рассказала, что в конце 2021 — начале 2022 года заболела сальмонеллезом. В начале января 2022 года она узнала, что в тот момент уже была беременна. Из-за сальмонеллеза и приема антибиотиков блогерше пришлось сделать аборт.

Модель также рассказала, что после случившегося столкнулась с неприятными последствиями и гормональным сбоем. «Я толстая, с горбом, без волос, без ребенка, без тигренка, с этим сальмонеллезом, со всем. Короче, очень *** [хреново]», — сообщила она. Миногарова призналась, что 2022 год оказался одним из худших в ее жизни.

Ранее Миногарова рассказала, как впервые столкнулась с негативными комментариями о себе в интернете. Блогерша призналась, что не знала, как реагировать на подобные сообщения. Также она добавила, что не понимает хейтеров и сама старается оставлять другим только позитивные комментарии.