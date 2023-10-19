Послу США устроили бойкот на заседании ООН в знак протеста

Участники заседания Совета ООН отвернулись от посла США Тейлор в знак протеста

Десятки участников заседания Совета ООН по правам человека в Женеве устроили бойкот послу США Мишель Тейлор. Видеозапись этого инцидента опубликовал журналист Сулейман Ахмед в социальной сети X.

Во время выступления Тейлор иностранные делегации встали со своих мест и отвернулись в знак протеста. На опубликованном ролике видно, что речь посла не стали слушать примерно половина участников встречи. Таким образом дипломаты выразили свое недовольство пренебрежительным отношением Вашингтона к правам человека.

«США теряют уважение во всем мире», — подчеркнул Ахмед.

Ранее посол Израиля в ООН Гилад Эрдан устроил акцию протеста перед Генеральной ассамблеей ООН. Он встал и поднял плакат с надписью «Иранские женщины заслуживают свободы сейчас!».