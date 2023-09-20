Посол Израиля устроил акцию протеста на ГА ООН

Посол Израиля Эрдан протестовал после речи президента Ирана Раиси на ГА ООН

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан устроил акцию протеста после речи президента Ирана Эбрахима Раиси перед Генеральной ассамблеей ООН. Об этом сообщает The Guardian.

Когда президент Ирана начал свое обращение к мировым лидерам, Эрдан встал и поднял плакат с надписью: «Иранские женщины заслуживают свободы сейчас!». На табличке, которую держал посол Израиля, было изображение Махсы Амини, 22-летней иранки курдского происхождения, ставшей символом протеста.

В своем выступлении в ООН Раиси назвал сообщения о протестах в Иране «искаженными» и «фейковыми», утверждая, что это были заговоры сотрудников западных спецслужб. Он также сказал, что по исламскому учению мужчины и женщины «равны в глазах Создателя».

Ранее стало известно, что полиция Ирана усилила контроль за соблюдением норм ношения хиджаба. Для этого начали организовывать автомобильные и пешие патрули.