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13:24, 16 июля 2023Мир

Полиция Ирана усилит контроль за соблюдением норм ношения хиджаба

В Иране полицейские патрули будут следить за соблюдением норм ношения хиджаба

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Полиция Ирана начала организовывать автомобильные и пешие патрули, которые будут следить за соблюдением норм ношения хиджаба, пишет Tasnim.

По словам представителя местных правоохранительных органов, подобные меры должны способствовать «социальной сплоченности и безопасности общества». Сотрудники полиции теперь обязаны сначала делать замечания тем женщинам, которые отказываются от ношения головного платка, и рекомендовать им надеть хиджаб. В случае неповиновения полицейские смогут принимать в отношении нарушительниц определенные правовые меры и привлекать их к ответственности.

Согласно уголовному кодексу исламской республики Иран, женщинам, не соблюдающим нормы ношения хиджаба, грозит, помимо денежных штрафов, лишение свободы на срок от 10 дней до двух месяцев. К ним также могут быть применены дополнительные меры административного характера, в частности увольнение с госслужбы, ссылка, запрет на выезд из страны и контакты с оппозиционными организациями, конфискация имущества. Более серьезное наказание распространяется на тех, кто убеждает и поощряет других лиц к отказу от ношения хиджаба: они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от одного года до 10 лет.

Ранее сообщалось, что иранских студенток перестали пускать в учебные заведения за отказ носить хиджаб. Отмечалось, что по меньшей мере 60 студенток были отстранены от занятий.

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    Сергей Равин
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