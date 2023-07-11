В Иране студенток перестали пускать в университеты без хиджаба

В Иране студенток перестали пускать в университеты за отказ носить хиджаб

Иранских студенток перестали пускать в университеты за отказ носить хиджаб. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что по меньшей мере 60 студенток в Иране были отстранены от занятий. Руководители учебных заведений угрожали исключить девушек за неподобающий внешний вид, а также ставили им нулевые оценки.

Сотрудники служб безопасности силой выводили студенток из аудиторий и избивали. По мнению пострадавших девушек, силовики связаны с исламским правительством.

«Нас массово выгоняют из кампуса за отказ носить хиджаб, и в последние несколько дней нас жестоко преследовали за то, что мы мирно сидим в знак протеста», — рассказала одна из студенток.

В сентябре 2022 года в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное ношение хиджаба», и уже из отдела полиции девушку увезли в реанимацию, где она и умерла. Очевидцы утверждают, что ее избили в отделении.

Ранее мусульманок выгнали из университета в Индии за отказ снять хиджаб. 12 студенток не допустили к лекциям и семинарам в учебном заведении Mangaluru University College, расположенном в городе Мангалуру, штат Карнатака.