Появились подробности о ДТП с участием сенатора от Татарстана

Попавший в ДТП Емельянов вышел из авто и оставался в сознании до приезда медиков

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов самостоятельно выбрался из авто после ДТП на 75-м километре трассы Чистополь — Нижнекамск и оставался в сознании до приезда бригады медиков. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Как утверждает Baza, сенатор пересек сплошную линию и начал обгон на участке трассы, где это запрещено. Принадлежащий Емельянову Land Cruiser задел иномарку Volkswagen Polo и вылетел в поле, после чего перевернулся.

По словам очевидцев аварии с участием сенатора, в другой машине находилась семейная пара, они травм не получили.

Емельянова доставили в реанимацию Нижнекамской центральной районной больницы со множественными переломами ребер, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

О ДТП на 75-м километре трассы Чистополь — Нижнекамскстало известно в четверг, 19 октября.

Пострадавший Геннадий Емельянов Емельянов — член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике, его водительский стаж составляет 17 лет. До избрания сенатором он, в частности, занимал посты министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и мэра Елабуги.