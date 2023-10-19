Российского сенатора выбросило из джипа после ДТП

Shot: сенатор от Татарстана Емельянов попал в реанимацию после аварии на трассе

Сенатор от Республики Татарстан Геннадий Емельянов попал в аварию на трассе Чистополь—Нижнекамск — от удара его выбросило из салона джипа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, Емельянов за рулем джипа Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу для обгона другого автомобиля, в результате чего протаранил другую машину. Предварительно, парламентарий пытался совершить опасный маневр в зоне действия знака «Обгон запрещен».

От удара джип сенатора опрокинулся в кювет, а Емельянов выпал из его салона. У него диагностировали переломы ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

