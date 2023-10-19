Раскрыта оптимальная частота мытья головы для каждого типа волос

Редакторы портала Shape совместно с врачами раскрыли оптимальную частому мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

«Не существует универсального правила относительно того, как часто следует мыть голову, но существуют некоторые общие рекомендации», — отметил дерматолог, доктор Харикиран Чекури.

Так, обладателям жирных, тонких или прямых прядей необходимо прибегать к процедуре каждые два-три дня, поскольку их фолликулы вырабатывают наибольшее количество натуральных масел. Что касается густых волос, то их достаточно мыть один-два раза в неделю. В отличие от тонких или прямых волос, этот тип медленнее накапливает жир, объясняет трихолог Анабель Кингсли.

В то же время вьющиеся и пористые локоны требуют тщательного ухода. «Возможно, вы можете ограничиться мытьем раз в неделю, но может возникнуть риск развития проблем с кожей головы, таких как перхоть», — пояснила Кингсли и подчеркнула, что не следует делать большие перерывы между манипуляциями.

Ранее специалисты перечислили продукты, которые помогают отрастить волосы. Так, ускоренному росту локонов способствуют нежирное мясо, птица, фасоль и чечевица.