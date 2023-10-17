Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:48, 17 октября 2023Ценности

Перечислены способствующие росту волос продукты

Дерматолог Кэббот посоветовала есть шпинат, фасоль и мясо для роста волос

Фото: behrouz sasani / Unsplash

Доктора медицинских наук, сертифицированные дерматологи Лорен Пензи, Мишель Генри, Блэр Мерфи-Роуз из Нью-Йорка, диетолог Серена Пун и парикмахер Лорабет Кэббот перечислили продукты, которые помогают отрастить волосы. Соответствующий материал публикует Glamour.

По словам специалистов, ускоренному росту локонов способствуют нежирное мясо, птица, фасоль и чечевица. Помимо этого, как утверждают эксперты, в рацион необходимо включать богатые цинком устрицы, а также зелень, которая является отличным источником железа. «Простое употребление большего количества шпината значительно улучшит здоровье ваших волос», — заявила Кэббот.

Вдобавок собеседники издания посоветовали есть авокадо, семена и орехи, а также яйца. «Лосось — отличный источник омега-жирных кислот и белка, а также витаминов B и D и селена», — добавила доктор Мерфи-Роуз. Среди прочего, медики отметили важность употребления цельнозерновых продуктов, цитрусовых, ягод и болгарского перца. «Коллаген необходим для структуры и роста волос, а витамин С жизненно важен для производства коллагена», — пояснил Генри.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

В список необходимой для поддержания здоровья прядей пищи вошел также костный бульон, молоко, сыр и йогурт, поддерживающие структуру и прочность волос. В заключение медики предупредили, что обезвоживание может сделать волосы ломкими, поэтому стоит пить большое количество воды.

Ранее в октябре блогерша и химик Шарин Ананд перечислила еду, которая омолаживает кожу. Она заявила, что черника повышает уровень коллагена. Помимо этого, юзерша рекомендовала ввести в рацион миндаль.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Работница управляющей компании дважды переехала жительницу Подмосковья на Audi. Та жаловалась на холодные батареи

    Раскрыт функционал российского «Комара»

    В российском регионе полиция случайно задержала серийного поджигателя

    В США рассказали о попытке застать Россию врасплох ракетами ATACMS

    Пассажир испражнился на пол самолета и оставил попутчиков на ночь в чужой стране

    Недовольный необычными отношениями взрослой дочери отец получил совет

    Явлинский в четвертый раз поучаствует в президентских выборах

    США отправят к берегам Израиля группу военных для усиления в регионе

    В WhatsApp стала доступна новая функция

    В ЦБ допустили инфляцию выше 6-7 процентов к концу года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости