Перечислена омолаживающая кожу еда

Блогерша и химик Шарин Ананд перечислила еду, которая омолаживает кожу. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @skincareproductcoder, чей блог насчитывает более 260 тысяч подписчиков, сняла на камеру продуктовые полки в магазине, где подбирала необходимые товары. Она заявила, что черника повышает уровень коллагена. Помимо этого, юзерша рекомендовала ввести в рацион миндаль. «Кроме того, шпинат богат витамином А, который делает коллагеновые волокна более упругими», — заявила она.

Публикация стала вирусной, собрав более 23 тысяч просмотров. Поклонники поблагодарили Ананд за рекомендации в комментариях под постом. «Моя кожа становится намного лучше, когда я ем чернику летом», «Спасибо за советы!», «Все вышеперечисленное я люблю», — написали они.

В сентябре ведущий дерматолог из США Шерин Идрис раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе. В первую очередь она обратила внимание на то, что многие люди не используют средства с SPF.