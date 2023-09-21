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16:22, 21 сентября 2023Ценности

Врач раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе

Кадр: @shereeneidriss

Ведущий дерматолог из США Шерин Идрис раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь врач обратила внимание на то, что многие люди не используют средства с SPF. Так, она напомнила не только о важности их применения, но и том, что необходимо постоянно носить защищающую от солнечных лучей одежду и аксессуары.

Вдобавок специалистка объяснила, что в ежедневном уходе за кожей должна присутствовать косметика с активными ингредиентами в составе, действие которых направлено на устранение конкретной проблемы. Например, ретинол предназначен для коррекции морщин, а витамин С придает лицу сияние.

В заключение эксперт объяснила, что регулярность и последовательность применения средств также играют ключевую роль в ухудшении внешнего вида. «Если вы не чистите зубы каждый день, то не следует ждать, что они будут здоровыми. То же самое касается и вашего ухода за кожей», — уточнила Идрис.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Ирина Барабанова перечислила россиянам части тела, которые стареют быстрее других. По словам доктора, областью, которая в первую очередь подвержена возрастным изменениям, является шея.

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    Мария Винар
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