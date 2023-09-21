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13:23, 21 сентября 2023Ценности

Врач перечислила россиянам быстро стареющие части тела

Фото: Andrei David Stock / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог и косметолог Ирина Барабанова перечислила россиянам части тела, которые стареют быстрее других. Соответствующий комментарий публикуют «Известия».

По словам доктора, областью, которая в первую очередь подвержена изменениям, является шея. «Во-первых, кожа на шее тонкая, на нее влияют внешние факторы, такие как солнечное излучение, загрязнение и воздействие свободных радикалов. Во-вторых, шея находится в постоянном движении и подвержена нагрузкам, из-за чего со временем мышцы могут потерять тонус и упругость, а кожа обвиснуть и потерять эластичность. Поэтому, начиная с 35–40 лет, следует уделять особое внимание уходу за этой областью», — посоветовала эксперт.

Помимо этого, кисти рук вошли в список быстро стареющих частей тела за счет частого контакта с водой и моющими средствами. Барабанова предупредила, что в результате регулярного использования очищающих продуктов может появиться аллергическая реакция и шелушение кожи.

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Среди прочего, дерматолог отметила быстро теряющие упругость зоны коленей и локтей. «В этих областях возрастные изменения и гравитационный птоз наиболее заметны. Одним из главных факторов, способствующих негативным изменениям, также является лишний вес. С целью профилактики таких изменений рекомендуется вести активный образ жизни и заниматься спортом — умеренно и регулярно. Также важно следить за питанием и не допускать резких перепадов веса», — сообщила она.

Как утверждает собеседница издания, предотвратить внешние изменения кожи можно с помощью аппаратных процедур, таких как лазерная шлифовка кожи, радиоволновой игольчатый RF-лифтинг, микросфокусированный ультразвук в сочетании с инъекционными методиками. «Также приветствуются поверхностные пилинги и домашний уход», — заключила Барабанова.

Ранее сотрудники компании по производству профессиональной косметики Roxie Cosmetics раскрыли простые способы выглядеть визуально моложе. В первую очередь они призвали регулярно пользоваться увлажняющим кремом.

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    Екатерина Ештокина
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