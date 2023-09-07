Раскрыты простые способы выглядеть визуально моложе

Сотрудники компании по производству профессиональной косметики Roxie Cosmetics раскрыли простые способы выглядеть визуально моложе. Соответствующий комментарий публикует Express.co.uk.

Эксперты объяснили, что с возрастом внешние изменения и дефекты на коже неизбежны, однако существует метод сделать их менее заметными. По словам специалистов, важно следовать правильному алгоритму ухода за кожей. В первую очередь они призвали регулярно пользоваться увлажняющим кремом.

«Никогда не пропускайте увлажнение лица, особенно перед нанесением макияжа. Увлажняющие средства питают кожу, поэтому можно скрыть сухость. Мейкап будет лучше ложиться на кожу, если она правильно увлажнена. Нанесение увлажняющего крема — это один из пяти способов мгновенно выглядеть моложе», — заявили они.

Помимо этого, женщинам зрелого возраста собеседники издания посоветовали делать макияж, который не будет зрительно выделять недостатки. Они предупредили, что нанесение чрезмерного количества консилера подчеркнет проблемы кожи.

Ранее в сентябре пластический хирург, косметолог и дерматолог Пасихат Магомедова раскрыла россиянам методы предотвратить раннее появление морщин. По словам доктора, замедлить старение кожи поможет коррекция образа жизни.