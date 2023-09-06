Врач раскрыла россиянам методы замедлить старение кожи

Дерматолог Магомедова: здоровый сон и занятия спортом замедлят старение кожи

Пластический хирург, косметолог и дерматолог Пасихат Магомедова раскрыла россиянам методы предотвратить раннее появление морщин. Пресс-релиз на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь врач перечислила причины образования заломов на коже. Выяснилось, что на их появление влияет наследственность, активность мимики пациента и образ жизни. Помимо возраста в формировании мимических морщин участвуют частое пребывание на солнце, длительный стресс и активное проявление эмоций, уточнила эксперт.

По словам доктора, замедлить старение кожи поможет коррекция образа жизни. «Качественный здоровый сон, снижение пребывания на солнце в активное время, занятия спортом, сбалансированный рацион питания являются важными компонентами успеха в борьбе со старением», — отметила собеседница издания.

Среди прочего важно правильно подобрать домашний уход, заявила медик. Основатель сети клиник COSMOPRO рекомендует добавить в косметичку крема и сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, которая напитывает поверхностные слои кожи, разглаживая мелкие морщины. Плюс ко всему, необходимо регулярно пользоваться средствами с SPF-защитой.

При сформировавшихся заломах, дополнительно назначают профессиональные косметические средства на основе ретинола, который оказывает стимулирующее действие на клетки кожи, способствуя их обновлению Пасихат Магомедова дерматолог

В заключение специалистка посоветовала обратить внимание на различные инъекционные и аппаратные процедуры. Так, например, внутрикожные инъекции гиалуроновой кислоты увлажняют кожу и разглаживают мелкие морщины, а инъекции ботулинического нейропротеина временно блокируют активность мимики — таким образом перестают формироваться заломы в области лба, межбровья и глаз.

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