Россиянин устроил поножовщину в магазине и попал под следствие

В Челябинске мужчина устроил поножовщину в магазине, где работает его подруга

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который пришел в магазин, где работает его подруга, и устроил поножовщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ.

По версии следствия, вечером 18 октября мужчина поссорился со своей подругой и пришел к ней в магазин, где нанес ей, ее коллеге, а также посетителю магазина по одному удару ножом. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее в подмосковном Чехове у мигрантов произошла массовая драка с поножовщиной.