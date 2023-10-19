Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:10, 19 октября 2023Силовые структуры

Россиянин устроил поножовщину в магазине и попал под следствие

В Челябинске мужчина устроил поножовщину в магазине, где работает его подруга

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который пришел в магазин, где работает его подруга, и устроил поножовщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ.

По версии следствия, вечером 18 октября мужчина поссорился со своей подругой и пришел к ней в магазин, где нанес ей, ее коллеге, а также посетителю магазина по одному удару ножом. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Ранее в подмосковном Чехове у мигрантов произошла массовая драка с поножовщиной.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Названо мощнейшее оружие Российской армии в зоне СВО

      Пашинян отметил роль Евросоюза в нормализации отношений Еревана и Баку

      В НАТО сообщили об усилении патрулирования Балтики после диверсий

      Оригинальное предложение руки и сердца в московском метро попало на видео

      Зеленский ввел в действие решение о защите объектов инфраструктуры

      Врач раскрыла россиянам способы предотвратить появление морщин на шее

      В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS

      В России обнаружилась нехватка поваров

      Немов рассказал об общении с украинскими спортсменами

      В Москве россиянка избила в магазине беженку из Африки из-за замечания о фруктах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости