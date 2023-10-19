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15:53, 19 октября 2023Россия

Россиянки подрались из-за черной магии и сдали друг друга в полицию

Жительницы Башкортостана обвинили друг друга в черной магии и подрались

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкортостане две жительницы села Архангельское подрались на почве взаимных обвинений в черной магии и сдали друг друга в полицию. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как рассказала изданию одна из участниц конфликта, соседка, которую местные жители считают ведьмой, на протяжении нескольких лет сама пыталась обвинять ее в колдовстве из-за того, что женщина во время работы на участке засыпала землей муравейник. Чтобы доказать свою невиновность, женщина установила возле дома камеры наблюдения, на которых увидела, как односельчанка вместе со своей знакомой что-то подбрасывают к ее участку.

По информации Shot, перепалка россиянок переросла в драку, после которой они написали друг на друга заявление участковому. Теперь в конфликте разбирается полиция.

Ранее в Дагестане женщины подрались из-за того, что дочь одной из них заявила о сожжении Корана. Конфликт попал на видео. На кадрах видно, как одна из россиянок нападает на другую, бьет ее и таскает за волосы.

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    Константин Лысяков
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