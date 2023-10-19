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22:29, 19 октября 2023Россия

Россиянин лишился жизни из-за семечек

В Новосибирской области мужчина лишился жизни в яме с семечками

Фото: Reuters

Жителя Новосибирской области не стало из-за того, что он упал в яму с семечками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несчастный случай произошел в селе Половинное. 38-летний мужчина выгружал прицеп семян подсолнечника и уронил монтировку в завальную яму. Пытаясь достать инструмент, он потерял равновесие и упал следом за ним. Выбраться работнику не удалось — его засыпало семенами, доступ к воздуху прекратился.

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