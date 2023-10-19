Умер актер из культового шоу «Каламбур». В девяностые и нулевые его знала вся страна

Известный по шоу «Каламбур» актер Гладков умер в Одессе на 61-м году жизни

На 61-м году жизни в Одессе умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в популярном в 1990-е годы юмористическом шоу «Каламбур», которое транслировалось на российском телевидении. Гладков сыграл мужика в «Деревне дураков» и несравненную Мисс Мурпл в роли Мисс Бурпл в «Крутом пике». О его смерти актера сообщили его коллеги.

У Гладкова были проблемы со здоровьем

Звезде «Каламбура» было 60 лет. По информации издания «Думская», в последние годы у Гладкова были проблемы со здоровьем, какие именно, не сообщается. Причина смерти Гладкова неизвестна.

В последние годы актер жил в Одессе, там же его похоронят. «Прощание с Сергеем Гладковым пройдет в субботу, 21 октября, в Одессе», — сообщается на странице проекта «Каламбур» во «ВКонтакте».

Кадр: тв-шоу «Каламбур»

Гладков исполнил легендарные роли в шоу «Каламбур»

В 1985 году Гладков создал первую клоунскую группу «Пантофон», которая стала прообразом проекта «Магазин Фу», который затем перерос в легендарную «Деревню дураков». После этого клоун-группа объединилась с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» и образовала новый коллектив под названием «Каламбур».

Кадр: тв-шоу «Каламбур»

Шоу «Каламбур» выходило на российском ТВ с 1996 по 2001 год. Программа состояла из нескольких рубрик, в каждой из которых были свои герои и сюжетные линии. Одним из наиболее популярных скетчей стала «Деревня дураков». Его главные герои нередко попадали в комедийные ситуации, при этом не произнося ни слова.

В «Деревне дураков» было три главных персонажа: Мужик, Баба и Морячок-дурачок. Иногда в сериях появлялся медведь, а иногда кукла, которую годы спустя в интернете окрестили «всратой пчелой». Сюжет большинства скетчей строился на том, что Мужик и Морячок пытались выпить самогон, а Баба отговаривала их «методом сковороды»

Несравненная Мисс Мурпл в роли Мисс Бурпл

Наибольшую популярность Гладкову принес именно образ Мужика с длинными усами в «Деревне дураков», однако он исполнял в передаче множество других ролей. В частности, он сыграл и неудачника из рубрики «Бар Каламбур», Дранкеля из рубрики «Железный капут», а также диспетчера и Мисс Бурпл в «Крутом пике», в котором актеры пародировали американские фильмы-катастрофы. «Мисс Бурпл — приблизительно 180 килограммов постоянно негодующего веса. И учтите, это еще без бижутерии», — представляли ее в передаче.

Также актер был одним из авторов сценариев различных рубрик «Каламбура» — культовой передачи 90-х, герои которой до сих пор регулярно появляются в мемах. «Те, кто вырос на этой передаче, уже не забудут ее. Ведь она доставляла столько радости в детстве», — заверял автор одной из рецензий на «Каламбур».

Гладков писал сценарии и был звукорежиссером «Голых и смешных»

Сергей Гладков родился в Харькове 20 февраля 1963 года. Он окончил Одесский политехнический институт, факультет машиностроения и робототехники. Первые клоунские проекты Гладков начал создавать еще в студенчестве. Также он освоил курсы режиссуры и пантомимы, выступал в роли режиссера-постановщика в студенческих спектаклях. Актер был женат, у него двое детей.

В 1991-1995 годах Гладков снимался в юмористической программе «Маски-шоу». Кроме того, актер работал звукорежиссером фильмов и программ, среди которых «Голые и смешные», «Гоголь-моголь», «Приколисты», «Дружная семейка», «Бесы», а также был дизайнером звуковых эффектов в мультфильме «Звериные войны»

С начала 2000 года Сергей Гладков принимал активное участие в юмористических проектах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» в качестве звукорежиссера. С 2003 года он как сценарист создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов «S.O.S.». В последние годы жизни актер работал над созданием многих фильмов и сериалов как звукорежиссер и сценарист.