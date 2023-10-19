Жертвами удара по церкви в секторе Газа назвали десятки человек

Naftemporiki: жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек

Начало событий в новости ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе

Жертвами удара вооруженных сил Израиля по греческой православной церкви в секторе Газа могли стать десятки человек. Об этом сообщает греческий портал Naftemporiki.

Предположительно, под завалами церкви Святого Порфирия могут находиться десятки человек. Всего убежище в храме и рядом расположенных строениях могло находиться до тысячи человек.

Пока Минздрав Палестины сообщает о гибели как минимум двух человек, отмечает ТАСС.

Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в церкви укрывались в основном женщины и дети.