Жертвами удара по церкви в секторе Газа назвали десятки человек
Naftemporiki: жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек
Начало событий в новости ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе
Жертвами удара вооруженных сил Израиля по греческой православной церкви в секторе Газа могли стать десятки человек. Об этом сообщает греческий портал Naftemporiki.
Предположительно, под завалами церкви Святого Порфирия могут находиться десятки человек. Всего убежище в храме и рядом расположенных строениях могло находиться до тысячи человек.
Пока Минздрав Палестины сообщает о гибели как минимум двух человек, отмечает ТАСС.
Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в церкви укрывались в основном женщины и дети.