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00:05, 20 октября 2023Мир

ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе

ERT: ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе

Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press

В результате израильских бомбардировок сектора Газы уничтожена церковь Святого Порфирия Греческой православной церкви, сообщает греческий телеканал ERT

Внутри храма укрывались порядка 50 человек, в основном, женщины и дети, среди них есть пострадавшие.

На прошлой неделе храм также подвергался атаке, тогда было разрушено близлежащее строение.

Ранее в российском МИД заявили, что именно провал ближневосточной политики США привел к резкому обострению ситуации в регионе. Эскалация насилия началась после того, как ХАМАС атаковал Израиль. В ответ армия еврейского государства начала наносить воздушные удары, в ближайшее время может начаться наземная операция в секторе Газа.

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      Марина Совина
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