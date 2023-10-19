ERT: ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе

В результате израильских бомбардировок сектора Газы уничтожена церковь Святого Порфирия Греческой православной церкви, сообщает греческий телеканал ERT

Внутри храма укрывались порядка 50 человек, в основном, женщины и дети, среди них есть пострадавшие.

На прошлой неделе храм также подвергался атаке, тогда было разрушено близлежащее строение.

Ранее в российском МИД заявили, что именно провал ближневосточной политики США привел к резкому обострению ситуации в регионе. Эскалация насилия началась после того, как ХАМАС атаковал Израиль. В ответ армия еврейского государства начала наносить воздушные удары, в ближайшее время может начаться наземная операция в секторе Газа.