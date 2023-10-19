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22:02, 19 октября 2023Мир

В МИД России заявили о равнодушии властей США к страданиям людей

МИД России: Вашингтону нет дела до страданий людей в Палестине и Израиле

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что последствия наложения вето Вашингтоном на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому вопросу в СБ ООН «чудовищны», США нет дела до страдания гражданских лиц в Палестине и Израиле. Данное сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«В условиях набирающей обороты конфронтации, рискующей выйти за границы ближневосточного региона и приобрести конфессиональное измерение, последствия такого шага чудовищны», — говорится в сообщении.

Также в дипведомстве указали, что именно «провальная политика США» на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее «катастрофическое обострение». «Самонадеянно замкнув на себе все усилия в рамках ближневосточного урегулирования, американцы последние годы только и делали что методично "хоронили" мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году», — отметили российские дипломаты.

В МИД РФ отметили, что каждый день промедления по вопросу гуманитарной ситуации в секторе Газа и в зоне конфликта в целом означает страдания гражданских лиц. Также дипломаты предположили, что если бы СБ ООН принял 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, трагического ракетного удара по больничному комплексу «Аль-Ахли» удалось бы избежать.

Ранее СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции. США наложили вето, а Россия и Британия воздержались от голосования. Всего за проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, однако резолюция считается не принятой, если постоянный член организации наложил вето.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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