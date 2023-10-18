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17:34, 18 октября 2023Мир

ООН не приняла бразильский проект резолюции по Израилю и Палестине

Совбез ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции. Об этом сообщает ТАСС.

США наложили вето на проект ближневосточной резолюции, Россия и Британия воздержались от голосования. Всего за проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН, однако резолюция считается не принятой, если постоянный член организации наложил вето.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.

Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, а также осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.

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