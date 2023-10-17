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02:49, 17 октября 2023Мир

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Газе

СБ ООН не принял проект резолюции России о прекращении огня в секторе Газа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Совет безопасности (СБ) ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, за документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.

Документ содержал призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, а также осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.

В свою очередь, постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран, не приняв российскую резолюцию.

Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что группа арабских государств в Организации Объединенных Наций поддерживает проект резолюции России по Израилю и Газе.

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    Марина Совина
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