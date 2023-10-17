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01:33, 17 октября 2023Мир

Арабские страны поддержали проект резолюции России по Газе

Постпред Палестины в ООН: арабские страны одобрили проект резолюции РФ по Газе

Фото: Sinan Abu Mayzer / Reuters

Группа арабских государств в Организации Объединенных Наций поддерживает проект резолюции России в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур, передает РИА Новости.

В российском документе содержится призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц, а также к безопасному освобождению всех заложников. Кроме того, в тексте содержится, что «СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Марина Совина
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