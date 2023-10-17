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02:53, 17 октября 2023Мир

В России оценили итоги голосования Совбеза ООН по Израилю и Палестине

Небензя заявил, что Совбез ООН стал заложником устремлений западных стран

Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России по Всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат таким образом прокомментировал итоги голосования по предложенному Москвой проекту ближневосточной резолюции. «Сегодняшнее голосование очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — сказал он.

Ранее 17 октября Совбез ООН не смог единогласно принять документ. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Резолюция призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, в ней также осуждалось насилие в отношении мирных граждан.

14 октября Небензя предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Российский постпред сравнил блокаду Газы и неизбирательные обстрелы жилых кварталов с Ленинградом во время Второй мировой войны, отметив при этом, что Израиль имеет полное право защищать своих граждан и обеспечивать собственную безопасность.

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    Марина Совина
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