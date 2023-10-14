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05:23, 14 октября 2023Мир

В России предупредили об угрозе полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Небензя заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, Россия однозначно осуждает крайнюю жестокость и ужасающий масштаб насилия в регионе. Дипломат сравнил блокаду Газы и неизбирательные обстрелы жилых кварталов с Ленинградом во время Второй мировой войны, отметив при этом, что Израиль имеет полное право защищать своих граждан и обеспечивать собственную безопасность.

Постпред указал, что Москва считает неприемлемой атаку израильской территории бойцами ХАМАС 7 октября, однако требование Тель-Авива эвакуировать более одного миллиона мирных жителей Газы в 24 часа и собрать их фактически в гетто на юге сектора, также неприемлемо и может привести к необратимым катастрофическим последствиям.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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