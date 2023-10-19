Израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа

Министр экономики Баркат: Армии Израиля дали «зеленый свет» на вход в Газу

Армия Израиля получила разрешение на вход в сектор Газа. Об этом сообщил телеканалу ABC министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

«Израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет», — уточнил он. По словам Барката, ЦАХАЛ сделает это тогда, когда израильские военные будут готовы. При этом он отказался раскрывать детали военных планов.

Глава израильского Минэкономики также заявил, что безопасность заложников, захваченных боевиками ХАМАС, и гражданского населения является «второстепенным вопросом» по сравнению с перспективой уничтожения палестинского движения, «даже если на это уйдет год».

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.