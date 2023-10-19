Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:12, 19 октября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 12 рейсов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В трех аэропортах Москвы в четверг, 19 октября, произошла отмена и задержка 12 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Стало известно, что во Внуково четыре самолета вылетели с опозданием, а два отправления не состоялось. В Домодедово задержали три рейса, еще один отменили. В Шереметьево два лайнера вылетели позже назначенного.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля 2020
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Информации о сбоях в расписании воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массовых изменений времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что во Франции эвакуировали 14 аэропортов за день из-за поступивших угроз терактов и бесхозного багажа. Сообщения о возможных взрывах поступили в аэродромы Лилля, Ниццы, Тулузы, Бордо и других городов. Работу воздушных гаваней приостанавливали, а путешественников и персонал просили покинуть здания. Прибывшие на место саперы взрывных устройств не обнаружили.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    СКР начал расследование расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

    Начальник полиции Израиля пообещал помочь добраться до Газы поддерживающим ХАМАС

    Названа предварительная причина убийства родственников Намина в Подмосковье

    Россиянам назвали лучшие города для заработка на жилье

    Врач предупредила о возможных трудностях с зачатием ребенка в холодное время года

    58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

    Китайская экономика замедлилась

    Премьер Великобритании прибыл в Израиль

    В вышедшего из тюрьмы после 16 лет заключения невиновного выстрелил полицейский

    Минздрав заявил об увеличении числа пожилых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости