Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 12 рейсов

В трех аэропортах Москвы в четверг, 19 октября, произошла отмена и задержка 12 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Стало известно, что во Внуково четыре самолета вылетели с опозданием, а два отправления не состоялось. В Домодедово задержали три рейса, еще один отменили. В Шереметьево два лайнера вылетели позже назначенного.

Информации о сбоях в расписании воздушных судов в Жуковском нет. О причинах массовых изменений времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что во Франции эвакуировали 14 аэропортов за день из-за поступивших угроз терактов и бесхозного багажа. Сообщения о возможных взрывах поступили в аэродромы Лилля, Ниццы, Тулузы, Бордо и других городов. Работу воздушных гаваней приостанавливали, а путешественников и персонал просили покинуть здания. Прибывшие на место саперы взрывных устройств не обнаружили.