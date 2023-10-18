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19:38, 18 октября 2023Путешествия

Более дюжины аэропортов Франции эвакуировали из-за угрозы терактов

Le Parisien: 14 аэропортов во Франции эвакуировали из-за угрозы терактов

Более дюжины аэропортов во Франции эвакуировали из-за риска террористических атак в среду, 18 октября. Об этом сообщает издание Le Parisien.

«Угрозы поступали по электронной почте и телефону», — сказал журналистам представитель Главного управления гражданской авиации (DGAC). В общей сложности тревога была объявлена в 14 французских аэропортах.

Сообщения о возможных терактах поступили в аэродромы Лилля, Тулузы, Бове, Лиона, Нанта, Ренна, Страсбурга, Биаррица, По, Каркасона, Бреста и Тарба. Воздушную гавань в Бордо эвакуировали дважды: сначала в терминале заметили бесхозный багаж, а затем администрации поступило сообщение об угрозе взрыва. В Ницце также нашли подозрительный пакет и решили обезопасить людей.

После обращения в полицию работу воздушных гаваней приостанавливали, а путешественников и персонал просили покинуть здания. На место прибывали бригады саперов, но после тщательных проверок ни одного взрывного устройства специалисты не обнаружили. Непредвиденные ситуации привели к задержкам рейсов, но, как пишет издание, аэропорты постепенно начинают отправлять и принимать рейсы.

В Le Parisien напомнили, что за последние дни угрозы терактов поступали в учреждения неоднократно. Из-за них 14 октября эвакуировали Лувр, а 14, 17 и 18 октября — Версаль. Также на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. Он атаковал учителя французского языка.

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    Мария Борисова
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