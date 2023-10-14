Самый посещаемый музей мира закрылся из-за угрозы взрыва

BFMTV: Лувр приостановил работу на день из-за угрозы взрыва

Самый посещаемый музей мира — парижский Лувр — закрылся на день из-за поступающих угроз взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейских.

Источник телеканала сообщает, что полиция начала расследование. Приостановка работы музея связана с мерами проверки после того, как во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

«Уважаемые посетители, по соображениям безопасности музей Лувр закрывает свои двери сегодня, в субботу, 14 октября. Людям, забронировавшим посещение в тот же день, будут возвращены деньги. Мы благодарим вас за понимание», — написала пресс-служба музея в Twitter.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон решил мобилизовать в стране до семи тысяч бойцов Sentinelle (силы, участвующие в антитеррористических операциях) после нападения мужчины с ножом на школу в Аррасе. 13 октября на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения.