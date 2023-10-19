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13:30, 19 октября 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП российского сенатора

Сенатор от Татарстана Емельянов прооперирован и находится в реанимации

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Попавший в ДТП сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов находится в больнице, его прооперировали. О его состоянии рассказал представляющий российский регион в Совете Федерации Александр Терентьев. Его цитирует РИА Новости.

По словам Терентьева, сейчас пострадавший находится в реанимации, прогнозы на выздоровление политика положительные. «Переломы есть, конечно», — добавил он, говоря о характере полученных Емельяновым травм.

Об аварии стало известно ранее 19 октября. Она произошла на 75-м километре трассы ЧистопольНижнекамск. По данным СМИ, находившийся за рулем Toyota Land Cruiser сенатор выехал на встречную полосу для обгона автомобиля и протаранил другую машину.

Уточнялось, что Емельянов выпал из салона, получил переломы ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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    Евгения Куликова
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