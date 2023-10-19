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08:49, 19 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

«Интерфакс-Украина»: в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о взрывах
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gabor Petru / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о взрывах. Об этом со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет «Интерфакс-Украина».

Их причина не установлена. Перед этим в городе за ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что в украинском городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщила областная военная администрация.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Также нет информации, какие повреждения он получил, и есть ли пострадавшие.

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    Александр Слабиев
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