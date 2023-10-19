Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:21, 19 октября 2023Бывший СССР

В украинском городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры

Администрация Сумской области сообщила о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Pixabay

В украинском городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщила областная военная администрация.

«Произошло попадание… по объекту инфраструктуры в городе Сумы», — отмечается в заявлении ОВА. На месте работают экстренные службы и представители власти.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Также нет информации, какие повреждения он получил, и есть ли пострадавшие.

До этого издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Сумах, в Сумской области объявлялась воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы также звучали в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях.

Ранее, 18 октября, украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Николаеве. Утром того же дня взрывы произошли в городе Днепр.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет по пути Зеленского». В Москве очень недовольны Николом Пашиняном

    В украинском городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры

    Мужчина нанял голую уборщицу после развода и оказался разочарован

    Политолог заявил о приоритете Израиля перед Украиной для США

    США предупредили Израиль о риске разжечь намного более масштабную войну

    Военный эксперт оценил перспективы наступления ВСУ

    В Британии рассказали об использовании ВМФ РФ боевых дельфинов для защиты Крыма

    Полиция оттеснила протестующих от здания конгресса США

    Французский генерал порассуждал об окончании конфликта на Украине «уже завтра»

    Младшая сестра Кейт Мосс появилась на ковровой дорожке в оголяющем грудь платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости