Администрация Сумской области сообщила о повреждении объекта инфраструктуры

В украинском городе Сумы получил повреждения объект инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщила областная военная администрация.

«Произошло попадание… по объекту инфраструктуры в городе Сумы», — отмечается в заявлении ОВА. На месте работают экстренные службы и представители власти.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Также нет информации, какие повреждения он получил, и есть ли пострадавшие.

До этого издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Сумах, в Сумской области объявлялась воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы также звучали в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях.

Ранее, 18 октября, украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Николаеве. Утром того же дня взрывы произошли в городе Днепр.