Террористы расправились с туристами-молодоженами во время сафари в Африке

BBC: террористы расправились с туристами из Британии и ЮАР на сафари в Уганде

Террористы связанной с ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная на территории России) группировки расправились с двумя туристами-молодоженами из Великобритании и ЮАР и их гидом во время сафари в Уганде. Подробности истории сообщает BBC.

Уточняется, что путешественники приехали в африканскую страну, чтобы провести там медовый месяц. Нападение произошло в национальном парке королевы Елизаветы. После того как террористы расправились с туристами и гидом, они подожгли их автомобиль.

Представитель местной полиции Фред Энанга выразил соболезнования семьям молодоженов и сообщил, что стражи правопорядка ищут подозреваемых в совершении преступления.

Министерство иностранных дел Великобритании, в свою очередь, рекомендовало согражданам воздержаться от посещения угандийского нацпарка.

Ранее сообщалось, что дикари одного из самых изолированных племен на Северном Сентинельском острове (Индия), расправились с американским туристом. Известно, что он захотел обратить их в христианство.