Дикари расправились с приплывшим на запретный остров туристом

Дикари одного из самых изолированных племен, проживающего на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летний миссионер Джон Аллен Чау (John Allen Chau) проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками. После этого он пересел в подготовленный им заранее каноэ и дальше поплыл в одиночку. Как только Чау высадился на берег, сентинельцы обрушили на него град стрел и убили мужчину.

«На мужчину напали со стрелами, однако он продолжал идти. Рыбаки видели, как жители племени привязали веревку к его шее и потащили тело, — сообщил очевидец полиции. — Потом они испугались и убежали, но вернулись на следующее утро и забрали Чау с берега».

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Отмечается, что посещение Сентинельского острова, на котором проживают племена, официально запрещено. Сейчас полиция проводит расследование инцидента. Сотрудники правоохранительных органов уже арестовали семерых рыбаков, помогавших Чау добраться до острова.

Сентинельцы — одно из самых изолированных в мире племен, жители которого очень агрессивно пресекают любой контакт с людьми извне. Каждого человека, пытавшегося проникнуть на их остров, они убивали. Сентинельцы ведут образ жизни собирателей-охотников. Предполагается, что они до сих пор не научились добывать огонь, поэтому хранят тлеющие полешки в глиняных сосудах.

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