Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки

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Коренное население долины реки Амазонки в Перу расправилось с канадцем, решив, что он убил их старейшую целительницу. Об этом сообщает The Guardian.

81-летняя шаманка племени Шипибо-Конибо Оливиа Аревало была убита двумя выстрелами около своего дома. По словам прокурора Рикардо Пальма Хименеса, подозреваемых по делу убийства Аревало пока нет. Однако жители местных деревень подумали, что в этом замешан один из клиентов целительницы, и линчевали его.

Очевидцы засняли на видео стонущего в луже человека, на голову которого накидывают веревку и тащат в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что это был 41-летний гражданин Канады Себастьян Вудрофф, живший в Перу недалеко от дома Аревало. Вскрытие тела показало, что он умер от удушения.

«Мы не успокоимся, пока оба убийства не будут расследованы», — заявил прокурор Хименес.

Власти сообщают, что это уже не первый случай, когда местные племена расправляются с людьми без вмешательства полиции.

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