Съеденный аборигенами путешественник нашелся в Омске

Министерство туризма Омской области инициировало издание календаря на 2018 год, в котором известные путешественники прошлого запечатлены на фоне достопримечательностей региона. По задумке ведомства, календарь под слоганом «Я остаюсь!» должен привлечь в область туристов, сообщает РИА Омскпресс.

На страницах календаря изображены такие путешественники, как Жак-Ив Кусто, Иван Крузенштерн и Джеймс Кук, который был убит жителями Гавайских островов в ходе одной из своих экспедиций. В них перевоплотились актеры омского Театра юного зрителя. За основу фотографий взяты реальные портреты исторических личностей. Для каждого из них составители календаря придумали легенду, которая объясняла бы их желание остаться жить в городе.

Материалы по теме Какая боль Гости чемпионата мира 2018 дорого заплатят за каждую ночь

Календарь поступит в продажу в ближайшее время. Его реализацией займется Туристский информационный центр Омска.

В октябре прошлого года сообщалось, что Омская область попала в десятку регионов с самым недорогим жильем для туристов. Сутки проживания в местных апартаментах обходятся в среднем 1540 рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!