Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов

Самое дешевое жилье среди российских регионов туристы могут найти в Брянской области. Об этом сообщается в исследовании турсервиса Tvil.ru, который проанализировал данные о бронированиях отелей, квартир и гостевых домов в 2017 году.

Сутки проживания в Брянской области обойдутся туристам в 1030 рублей. На втором месте оказалась Кировская область, где путешественники заплатят за ночлег в среднем 1040 рублей. На 10 рублей дороже обойдутся сутки проживания в Удмуртии.

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Также в топ-10 в порядке убывания вошли Чувашия (1130 рублей), Астраханская (1170 рублей) и Белгородская области (1210 рублей), Пермский край (1510 рублей), а также Омская (1540 рублей), Саратовская (1600 рублей) и Томская области (1650 рублей).

Отмечается, что в среднем туристы ездят на отдых в регионы на две-три ночи.

В конце сентября сообщалось, что самым гостеприимным городом России оказалась Казань. Столица Татарстана покорила путешественников уникальной архитектурой, транспортной доступностью, самобытной кухней и радушием жителей.