У застреливших миссионера дикарей нашелся защитник

Австралийский сенатор Полина Хэнсон (Pauline Hanson) выступила в защиту туземцев, проживающих на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел (Индия), которые убили американского миссионера. Об этом сообщает Daily Mail.

«Сентинельцы, проживающие на отдаленном острове Северный Сентинел, возможно, последнее донеолитическое племя в мире с уникальной культурой и образом жизни, которое следует ценить и защищать, — заявила Хэнсон. — Даже небольшая миграция разрушительно скажется на их прекрасной и уникальной культуре».

Однако, как отмечает издание, похвала была высказана с иронией, учитывая, что ранее сенатор подвергла критике австралийских аборигенов.

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Ранее в ноябре дикари одного из самых изолированных племен, проживающего на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство. 26-летний миссионер Джон Аллен Чау (John Allen Chau) проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками.

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