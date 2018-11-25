Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста

Полиция Индии не может забрать тело туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел. Об этом сообщает News.com.au.

Начальник полиции Андаманского и Никобарских островов Депендра Патак рассказал, что стражи порядка составили подробную карту с места происшествия и подплыли к острову на лодке, остановившись в 500 метрах от берега.

«Они [сентинельцы] патрулировали место, где был убит Джон, с оружием», — поделился Патак. — Подплыви мы поближе, они бы атаковали нас. Это самое странное дело в моей жизни. Мы пытаемся ворваться в жизнь другой цивилизации», — добавил он.

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В ноябре дикари одного из самых изолированных племен на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство.

26-летний миссионер Джон Аллен Чау (John Allen Chau) поведал о своем опыте в журнале. Он рассказал, что предпринимал две попытки посетить остров, первая из которых была удачной. Однако, когда он вторгся на территорию сентинельцев во второй раз, они обрушили на него град стрел, после чего миссионер скончался.

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