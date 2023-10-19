Место работы Тома Круза управдомом продадут

NYP: таунхаус, в котором Том Круз работал управдомом, продают за $15 млн

В скором времени на продажу выставят таунхаус, в котором молодой Том Круз работал управдомом. Пятиэтажный дом находится на Манхэттене в районе Верхнего Ист-Сайда, пишет издание New York Post (NYP).

Здание выполнено в стиле неоренессанс. Стоимость лота составит почти 15 миллионов долларов, а площадь — больше 800 квадратных метров. Сейчас дом поделен на девять квартир с двумя двухуровневыми пентхаусами, но будущий хозяин может переоборудовать его под одну семью. Также здесь размещены коммерческие помещения и бассейн.

Здесь, в однокомнатной квартире площадью 27 квадратных метров, Круз проживал еще до съемок в дебютной киноленте «Отбой» в 1981 году. Тогда аренду частично оплачивала мать актера. В счет аренды также шла подработка домоправителем: бывший сосед Круза вспоминал, как будущая голливудская звезда выносил мусор, пылесосил и менял лампочки в холле здания. Снимал здесь квартиру и американский актер Хэнк Азария. Кроме того, в 80-х в пентхаусе проживала звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер со своим бойфрендом Робертом Дауни-младшим.

Ранее сообщалось, что на время съемок очередного фильма серии «Миссия: невыполнима» Круз снимал апартаменты, которые раньше принадлежали британской королеве Елизавете II. За вид на Темзу и колесо обозрения «Лондонский глаз» актер платил 335 тысяч фунтов стерлингов в месяц (39 миллионов рублей).