ЦАХАЛ нанес удар по главе отделения «Комитетов народного сопротивления»

ЦАХАЛ ударил по главе отделения палестинских «Комитетов народного сопротивления»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по главе военного отделения палестинских «Комитетов народного сопротивления» в городе Рафах в секторе Газа Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По его данным, удар был нанесен израильскими истребителями на основе полученных разведывательных данных. Кроме того, нанесен «точный авиаудар» по более чем десяти бойцам подразделения палестинского движения ХАМАС «Нохба».

14 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации руководившего нападением на Израиль командира ХАМАС Али Кади.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.