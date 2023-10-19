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17:25, 19 октября 2023Из жизни

В Великобритании нашли кошку с двумя носами

Sky News: в британском графстве Чешир обнаружили кошку с двумя носами

Фото: Daria Datipina / Unsplash

В приют для животных в Великобритании попала кошка с редкой аномалией. Об этом пишет Sky News.

В специализированный центр для кошек Cats Protection's Warrington Adoption Centre в графстве Чешир передали кошку с необычным носом. Из-за его формы ее назвали Нэнни Макфи — в честь одного из главных персонажей фильма «Моя ужасная няня», у которой был большой нос.

Первоначально персонал центра полагал, что у Нанни Макфи просто один необычный нос, однако после осмотра ветеринары обнаружили, что их два. «Наша команда впервые нашла кошку с двумя носами. Это большая редкость, и, к счастью, такая особенность не причиняет ей никаких неудобств», — рассказала старший ветеринар центра Фиона Брокбанк.

Врачи предполагают, что двойной нос Нанни Макфи — это врожденный дефект, произошедший из-за отклонений во внутриутробном развитии или из-за нарушения в генетике.

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Нанни Макфи оказалась в приюте из-за слабого здоровья и финансовых проблем предыдущего владельца. Сейчас сотрудники центра подыскивают кошке новых хозяев и надеются, что двойной нос, из-за которого Нанни Макфи уже стала местной знаменитостью, ускорит процесс.

Ранее сообщалось, что в Великобритании родился кокер-спаниель с шестью лапами. Поскольку лишние лапы напоминают хвост русалки, щенка назвали Ариэль в честь героини мультфильма «Русалочка».

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    Антонина Черташ
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